5 films et séries drôles et légers pour s’amuser tout l’été

Entre la canicule, l’après-midi à la piscine et la séance de bronzage, vous n’avez peut-être pas le temps de chercher quoi regarder sur votre télé ou votre tablette le soir venu.

Et si vous avez besoin de vous changer les idées en ces temps pour le moins tumultueux, tournez-vous vers la vidéo sur demande par abonnement (VSDA). Club illico rassemble un catalogue fournis de productions québécoises fantastiques, de longs-métrages de haute qualité et de séries télé à regarder en rafale. Chaque semaine, du nouveau contenu en français y est ajouté.

Voici 5 films et séries qui feront leur apparition ce mois-ci sur la plateforme de visionnement. Si vous voulez rire tout le mois de juillet, assurez-vous de n’en manquer aucun!

Comédie romantique — Mise en ligne le 23 juillet

Overboard est un remake d’un film des années 1980 qui mettait en vedette Goldie Hawn dans le rôle d’une riche héritière mesquine. Cette fois, les rôles sont inversés!

Pour faire un peu d’argent, la jeune veuve et mère de famille Kate (Anna Faris, de Playboy Bunny et de la série Film de peur) doit faire le ménage sur le yacht du milliardaire Leonardo, un homme méprisant et méchant. À la suite d’une soirée arrosée, il se retrouve amnésique... et Kate en profite pour lui faire croire qu’ils sont mariés. Dès lors commence un jeu cocasse de mensonges qui vous fera rigoler tout le film durant !



Série humoristique — Mise en ligne le 9 juillet

Que de souvenirs ! La première saison de Taxi 0-22 a été diffusée il y a plus de vingt ans, mais elle est toujours aussi désopilante. Dans cette série culte, le comédien et humoriste Patrick Huard joue le rôle du chauffeur de taxi Rogatien Dubois Jr., un travailleur qui n’a pas la langue dans sa poche. Entre ses commentaires sur l’actualité et ses philosophies un peu fofolles, mais pleines de gros bon sens, on ne s’ennuie pas !

P.S. : Pour la petite histoire, le personnage de Rogatien est d’abord né sur scène durant les spectacles d’humour de Patrick Huard.



Série humoristique — Mise en ligne le 9 juillet

Dans cette production, on retrouve les comédiennes Guylaine Tremblay et Anne-Élisabeth Bossé dans le rôle d’une mère et d’une fille dont la relation complexe donne lieu à de nombreux et hilarants quiproquos ! Alors que Chloé (Anne-Élisabeth Bossé, dont la série est l’idée originale) cherche le grand amour, sa mère essaie de se rapprocher de sa progéniture tant bien que mal.

Comédie dramatique — Mise en ligne le 2 juillet

Tous ceux qui sont ou ont été de jeunes parents s’attacheront à l’histoire de Marlo (Charlize Theron), une mère de deux enfants enceinte de son troisième qui se lie d’amitié avec Tully, une nounou engagée pour l’épauler la nuit. Dans ce long-métrage réalisé par Jason Reitman (Juno) et scénarisé par Diablo Cody (Juno, Young Adult), on dépeint la réalité parentale de manière crue, drôle et sans artifices. Un vrai baume sur le coeur pour les mamans (et des papas!) dépassés par les événements.



Série de télé-réalité — Mise en ligne le 30 juillet

Dans cette toute première série-réalité produite par Club illico, on suit le parcours de cinq jeunes de partout au Québec qui souhaitent réaliser leur rêve : déménager à Montréal. Ensemble, ils et elles exploreront la ville, leurs carrières et leurs aspirations. Et on le devine, tout ceci ne se fera pas sans accrocs (et fous rires!). À mi-chemin entre la réalité et la fiction, la série brouille les cartes du « vrai » en ne nous disant pas ce qui est réel et ce qui est mis en scène. Est-ce le futur de la télé ?



Vous avez déjà tout visionné? Consultez la liste complète des nouveautés sur Club illico. Chaque semaine, des tonnes de films et de séries y sont ajoutées.