MORIN, France

À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 20 juin 2020, à l'âge de 55 ans, est décédée Mme France Morin, épouse de M. Alain Landry. Elle demeurait à Notre-Dame-du-Rosaire, Cté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la salle duLes cendres seront par la suite déposées au cimetière de Notre-Dame-du-Rosaire. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Félix; sa mère Pierrette Langevin (feu Roland Morin); sa sœur et son frère : Andrée (Vital Godbout), Donald; de la famille Landry, ses belles-sœurs et ses beaux-frères : Lily (Harold Marcotte), Pierre (Guylaine Lachance), Roselyne, Gervais (Chantal Cloutier); elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, ses oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier l'équipe d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, le personnel de l'Hôpital de Montmagny, ainsi que celui des soins à domicile du CLSC de Montmagny sans oublier le personnel soignant de la Maison d'Hélène. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.fondationdelamaisondhelene.org, Les arrangements funéraires ont été confiés à la :