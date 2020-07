CAREAU, Lilianne Vermette



À l'Hôpital Ste-Anne-de Beaupré, le 25 juin 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Lilianne Vermette, épouse de feu M. Marcel Careau. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraireet de làElle laisse dans le deuil ses enfants : feu Denis (Lorraine Béland, Jacques Fréchette), Francine (Marcel Chapados), Nycole (feu Jacques Mercier), Mado (feu Régent Blouin), feu Jean-Claude (Francine Létourneau), feu Daniel, Lorraine (feu Claude Richard) et Marc-André ; sa filleule et petite-fille Marie-Josée ; ses petits-enfants : Mélanie, Luc, Claudine, Emilie Julie, Patricia, Ghislain, Benoît, Marie-Claude et Audrey ; ses arrière-petits-enfants : Olivier, Simon, Janelle, Mélina, Mathias, Nora, Hugo, Robin et Alexis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci au personnel du CLSC Orléans Dr Julie Boulanger et l'infirmière Mylène Duchaine, ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré Dr Caroline Kochuyt pour leur dévouement et pour les bons soins envers elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. Par téléphone au 418 656-4999 / site internet : www.fondation-iucpq.org