PARENT, Jean-Marie



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 28 juin 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Jean-Marie Parent, fils de feu René Parent et de feu Juliette Côté. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h20.et de là au cimetière de St-Louis de Courville.Il laisse dans le deuil ses enfants: Mélanie (Yanik Durand), Fréderic (Jessica Patry) et leur mère Line Galarneau; ses petits-enfants: Tommy et Elodie Parent; ses frères et sœurs: Sr Céline, Louis (Johanne Lagacé), Pierre, Serge, Jeannine (Réjean Simard), François, Marie-France (Mario Lavoie) et Jean-Charles; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Galarneau: Louise (Denis Latouche), Danielle (Théodore Osias); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur / Centre d'hébergement Saint-Augustin, 2135 rue de la Terrasse Cadieux, Québec (Qc), G1C 1Z2. Par téléphone au 418 667-3910 poste 3910. www.fondationpausebonheur.com