HUOT, Danielle



Allô ma douce Maman adorée (Noëlla Masson), me voici rendue dans ma nouvelle demeure et j'ai fait une beau voyage. On m'attendait... Quel bel accueil j'ai reçu! Moi avec ma valise remplie d'amour de vous tous, maman, mes frères et soeurs Gaston (Danielle Boucher), Lyne, Louise, Élise et René (Josée Charette), j'ai pu partager son contenu avec Papa (feu Paul-Henri Huot) et feu Mario, mon grand frère que je n'avais pas connu, ainsi qu'avec tout plein de visages que j'étais heureuse de revoir. Je vous ai quittés le 27 juin 2020 et vous allez me manquer mais sachez que mon âme, telle une étoile, est demeurée avec vous pour vous guider et vous protéger. j'en fais volontiers ma nouvelle mission ! Merci à mes neveux et nièces tant aimés Marianne Huot, Dominique Huot, Ève-Joëlle Lefebvre (presque ma p'tite soeur), René-Pier Veilleux-Huot, Charles MacDuff et William MacDuff; ainsi qu'à tous ceux et celles qui partagent leur vie. À chacun, je dis un immense merci pour le privilège d'avoir marché sur votre chemin. Merci chers parents et amis pour vos beaux témoignages d'amour et pour m'avoir si bien entourée. Ici c'est très beau et apaisant et n'ayez crainte de venir un jour m'y retrouver. Enfin, un merci spécial au personnel de l'Unité d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur gentillesse. Ce n'est qu'un au revoir. Avant de partir, je vous ai promis de revenir en papillon rose. Alors, si vous en voyez un, dites-moi "bonjour" et souriez!p.s. S.V.P. compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du Rein, https://rein.ca/ ou bien signer votre carte pour le don d'organes. La famille accueillera parents et amis au :de 9h à 11h.et, de là, l'inhumation des cendres se fera au cimetière de St-Augustin-de-Desmaures. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.