DESCHÊNES PELLETIER, Hermance



À l'Hôpital de Montmagny, le 26 juin 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Hermance Deschênes, épouse de feu monsieur Sylvio Pelletier. Elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Duval et de feu monsieur Michel Deschênes. Elle demeurait à Saint-Aubert-de-L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Rolande (Paul-Aimé Boulianne), Diane (André Deschênes), Germain (Carmen Robichaud), Marcel, Sylvain (Monique Desrosiers), Jean-Claude, Daniel (Chantal Gagné); ses petits-enfants : Richard, Chantal, Annie, Mario, Marie-Eve, Mathieu, Rémi, Maxime, Élise, Jonathan; ses arrière-petits-enfants : Marc-Antoine, Samuel, Benjamin, Alexia, Laurence et Romy. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Annette (feu Martial Lord), feu Paul-Armand (Rita Godbout), Évelyne (feu Léopold Talbot), feu Guy (feu Marie-Ange Pellerin), Yvon (Marie-Ange Pelletier), feu Jean-Omer (Françoise Bélanger), feu Jeannine (feu Hector Cabot), feu Léonard; de la famille Pelletier : feu Yvette (feu Jean-Léon St-Pierre), feu Jean-Luc, feu Laurent, feu Marguerite (feu Alexandre Dubé), Gilberte (feu Clément D'Amours), feu Jérôme, feu Colombe (feu Rock St-Pierre), Julie (feu André St-Pierre), feu Étienne, feu Achille, feu Camille (Gisèle Daigle). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Florice Bois et son personnel de la Résidence Le Havre du Lac pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de la famille vous accueilleront le samedi 4 juillet 2020 de 12 h à 13h45 auL'inhumation suivra au cimetière paroissial.La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire