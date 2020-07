GAGNÉ, Jeannot



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 mars 2020, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Jeannot Gagné, Il demeurait à St-Tite-des Caps. La famille recevra les condoléances à lales cendres seront déposée au Columbarium du cimetière de Wendake, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, l'amour de sa vie, Diane; sa fille : Atikush (Mathias); ses petits-enfants : Zachary, Aliyah, Mikis et Mia; sa mère : Eglantine Tremblay; son frère : Marc (Dominique); ses sœurs : Pauline, Johanne (Raynald), Martine (feu Ghislain, Sylvain), Kathy (Alexandre); sa meilleure amie Maryse (Omer) et leurs enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (pour les soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.