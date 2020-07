GAGNÉ, Pauline Boivin



Au Centre Hospitalier Chauveau, Québec, le 3 mars 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Pauline Gagné. Née le 2 août 1928, elle était la fille de feu dame Bernadette Bergeron et de feu monsieur Lionel Gagné. Elle demeurait à Québec.Madame Gagné laisse dans le deuil ses enfants : Hélène, Claire (Alain), Marie-Claude (Gaétan); ses petits-enfants: Samuel, Olivier, Marylou; ses frères et sœurs : Claude, sœur Noëlla, Yolande, Jean-Yves, Paul-Émile, Lucie, Irène, Michel; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Gagné et Boivin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Raymond, sa fille Suzanne et ses frères : René, Marcel, Pierre. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs du Centre Hospitalier Chauveau pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de :