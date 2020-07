LEMAY, Carmelle Boisvert



Elle nous a quittés tout doucement et avec sérénité, entourée de l'amour des siens. Repose en Paix chère maman.Au CHSLD de St-Apollinaire, le 20 mars 2020 est décédée, Mme Carmelle Boisvert, épouse de feu M. Marcel Lemay. Elle demeurait à Sainte-Croix de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses garçons: Michel (Linda Marie Blais), René, Paul (Jenifer Cross) et Marc; ses petits-enfants: Sophie (Nicolas Kokinski), Zacharie, Sarah (Kevin Laliberté), Thomas, Frédérique, Pierrick, Ryan et Juliet; ses deux arrière-petits-enfants; Mariange et Logan, sa sœur Solange; sa belle-sœur famille Boisvert: Jaqueline Mercier et ses beaux-frères et belles-sœurs famille Lemay: Réjeanne, Lucille, Lise (Jean Falardeau), Jacques (Hélène Demers). L'ont précédé dans la mort, ses frères et sœur: Lucius, Rose-Aimée, Jean-Paul; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemay: Anita, Gaston, Rita, Côme Guimond, Gaston Frenette. Sont aussi affectés par le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h30,La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire