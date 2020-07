BOEYKENS, Jacques



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 27 juin 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Jacques Boeykens, époux de madame Lucille Trahan. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Mario (Sophie Miville, Nicolas et Chloé) et Pascal (Marie-Claire Lemay, Daphnée, Cédric, Catherine et Claudine); ses frères et soeurs : Paulette (Michel Garant), Jean-Luc (Diane Martin), Liliane (Jean-Guy Roy), Charles (Nicole Simard), Marie-Françoise (Daniel Pomerleau), Didier (Linda Lapointe), Pierre (Nicole Fortier), André (Nancy Fleury), Vincent (Sandra Roy), Daniel (Sylvie-Anne Gonthier), Denis et Marc (Julie Couture); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Trahan : Paul-Aimé (Hélène Lizotte), Soeur Thérèse, n.d.p.s., Soeur Yvonne, n.d.p.s., feu Antonio (Huguette Ratelle), Gemma (Louis Larochelle), Jean-Guy (Louisette Fillion), Pierre (Louise Blais), Claire (Laurier Côté) et Denis (Line Mayrand); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://dons.mspdulittoral.com/ ).à compter de 9h.