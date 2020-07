BEAUDOIN, Suzanne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, entourée de l'amour des siens, le 27 juin 2020, à l'âge de 58 ans et 9 mois, est décédée madame Suzanne Beaudoin, épouse de Lucien Montminy et fille de Réal Beaudoin et Cécile Cloutier. Elle demeurait à Lévis (arrondissement St-Étienne-de-Lauzon). Elle laisse dans le deuil outre son époux Lucien Montminy, ses deux filles: Eve-Lyne (Guillaume Gagné) et Audrey (Simon Lajoie); ses petits-enfants: Jacob Gagné et Annabelle Lajoie. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs: Francine (Richard Mercier), Louise (Martin Proulx), Chantal (Charles Nicole) et ses beaux-frères et belles-sœurs: Léo (Thérèse Coulombe), Michel (Céline Poirier), Pierre (Pauline Poirier), Marie (François Gaudreau), Thérèse (Marcel Letellier), Bruno (Johanne Alexandre), Solange (Dany Turgeon); ainsi que ses neveux, nièces et de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier sincèrement le Dre Valérie Théberge (radio-oncologue), Dr Jocelyn Roy (oncologue), le Dre Michèle Lavoie (soins palliatifs) ainsi que le Dr Michel Tremblay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (radiothérapie) Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Québec) G1J 0H4 https://fondationduchudequebec.org ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1. https://fhdl.ca.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire