DORVAL, Germaine



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 juin 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Germaine Dorval, suite à un long combat contre la maladie. Elle était l'épouse de feu monsieur Thomas McDonald, la fille de feu monsieur Armand Dorval et de feu dame Laura Hovington. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps, autrefois de Saguenay.Par la suite, les cendres seront déposées au cimetière sous la direction desElle laisse dans le deuil, ses enfants et son gendre: Kim (Harold Ferland), Scott et Brian; sa petite-fille et filleule Tania et ses deux petits-fils: Alex et Maxim; son frère, sa sœur et ses belles-soeurs: Gérard (Ghislaine Doucet), Suzanne, feu Jacques (Lucille Allard), feu Jean (Françoise Girard) et elle était la sœur de feu Jeannine, feu André, feu Albert (feu Ginette Sheehy), feu Normande et feu Michel. Elle laisse également dans le deuil son filleul Jean-Sébastien Lapointe Dorval, sa grande amie Barbara Beaudry, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement la docteure Geneviève Painchaud et l'infirmière Sonia Boucher pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à l'Association québecoise de la maladie de Lyme, 16, Rue Poisson, Saint-Pierre-les-Becquets (Québec) G0X 2Z0, Canada.