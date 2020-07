LÉVESQUE, Jacques



À Lévis, le 14 juin 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé Jacques Lévesque, fils de feu Gabrielle Côté et de feu Yvon Lévesque. Il laisse dans le deuil son fils Éric (Geneviève Dumont, leurs enfants Arnaud et Augustin), sa fille Claudia (Herdenns Chevalier, leurs enfants Edward et Gloria), la mère de ses enfants Lucie Bernard, ses frères : feu Donald, feu Carmelle, Mario (feu Sylvie Couture) et Denis; ainsi que ses tantes, neveux, nièces, beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bernard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO (https://fondationcervo.com/donner/comment-donner/) ou au Centre de prévention du suicide de Québec (https://www.cpsquebec.ca/faire-un-don/).