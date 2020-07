BOISSONNEAULT, Eva



Au CHSLD de St-Isidore, le 27 juin 2020, est décédée à l'âge de 86 ans, madame Eva Boissonneault, épouse de feu Guy Rhéaume. Elle était la fille de feu Léonie Gagné et de feu Rémi Boissoneault. Elle demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Pierrette Labonté) et André; ses petits-enfants: Vanessa (Charles Poulin) et Nancy (David Couture); ses arrière-petites-filles: Estelle, Maelie et Mya; ses frères et ses sœurs de la famille Boissonneault: feu Rollande (feu Eugène Nadeau), feu Géraldine, feu Donatien (feu Jacqueline Boutin), Irma (feu Benoit Dubreuil), feu Rita (feu Armand Gourde), feu Ludovic frère du TSS, feu Herman (Jeannine Marcotte), Roger (Léona Roy), Rachelle (feu Paul Vallée), feu Marie-Louis (Madeleine Grenier), feu Anne-Marie (feu Lauréat Brochu) et Gertrude (Noël Turcotte); ses beaux-frères et belles-sœurs Rhéaume: feu Éphrem (feu Marie-Marthe Gagné), feu Florence (feu Rosaire Drouin), feu Bertrand (feu Irène Brouard), Thérèse (feu Réal Brouard), Huguette (feu Claude Gendron), feu Jules, feu Mariette (Paul Plante), Denise (Marcel Bouffard). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel soignant du CHSLD de Saint-Isidore pour les très bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la