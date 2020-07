AUDET, Patricia Kirouac



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 20 février 2020, à l'âge de 100 ans, est décédée madame Patricia Kirouac, épouse en secondes noces de monsieur Bernard Audet, fille de feu madame Catherine Hugues et de feu monsieur Albert Kirouac. Elle demeurait à Québec.Outre son époux monsieur Bernard Audet, elle laisse dans le deuil ses enfants: Ted, Ann (feu Jay Perkins), Pauline (feu André Paquet), Carol (Danny Rouleau) et May (Yvon Chouinard). Elle laisse également ses petits-enfants: Sacha (Myriam Sirois), Jeffrey (Nathalie Bigaouette), Paddy (Nadia Boucher), Tami (Sébastien Carrier), Michael-John (Hubert Bolduc), Lisa (feu Tony Gleaton) et Cory (Cathy Willis) et aussi ses 11 arrière-petits-enfants. Elle était aussi la soeur de Larry (Jackie Bourbeau) et la belle-soeur de Annette Bélanger (feu Earl Kirouac) et de Bertrand Audet. Elle est allée rejoindre outre ses parents, ses soeurs, frères et ami(es). Elle laisse également plusieurs nièces et neveux. La famille désire remercier tout le personnel du 5 ième étage pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués particulièrement à Flore et Maritza. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis du Jeffery Hale-St. Brigids. Des formulaires seront disponibles sur place.