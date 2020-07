GOSSELIN, Liliane Savard



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Liliane Savard, épouse de feu M. Jacques Gosselin. Elle demeurait à Québec (St-Grégoire de Montmorency). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h45.et de là au cimetière de St-Grégoire de Montmorency.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude, Yves (Martine Saillant) et Danielle; ses petits-enfants: Kathy (Miguel Mariello), Joelle, Maude et Yan; son arrière-petite-fille Mélodie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre tous ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.