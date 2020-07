BRETON, Louis



Ta familleÀ l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 juin 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé, entouré des siens, monsieur Louis Breton, époux de madame Monique Thibault, fils de feu Eugène Breton et de feu Annette Ruel. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse Monique, il laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (Stéphane Thérien) et Martin (Dominique Garon); ses petits-enfants : Léa (Émile Gagnon) et Simon, Mélodie et Maya (leur mère Carrianne Bell). Il était le frère de feu Yvette (feu Raymond Roy), feu Lucien (Thérèse Latulippe), feu Pierre-Aimé (feu Yvette Boivin), feu Marcel (Françoise Morrissette), Pauline (André Goulet), feu Rita (feu Roland Thibault) et de feu Marie-Paule (Gilles Paradis); le beau-frère de la famille Thibault de feu Simone (feu Léonard Labbé), Jeanne (Jean-Paul Bonneau), feu Jean-Louis, feu Roland (feu Rita Breton), Louisette (Philippe Fontaine), Raymond (Normande Bélanger) et de Albert (Paule-Andrée Dancause). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille remercie sincèrement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, à la clinique d'insuffisance cardiaque, à l'hémodialyse et aux soins palliatifs, pour les bons soins reçus. Un merci spécial à Geneviève Plourde, infirmière praticienne spécialisée à la dialyse, pour son dévouement et son réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié à l'hémodyalise ou aux soins palliatifs (https://fhdl.ca/faire-un-don/).