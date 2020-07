KELLY, Raymond



Au Jardins du Haut Saint-Laurent, le 22 juin 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Raymond Kelly, époux de feu dame Judith Gingras. Il était le fils de feu dame Éva Côté et feu monsieur Joseph Kelly. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père, Raymond Kelly. Il est allé rejoindre notre mère Judith; ses parents Éva et Joseph; ses frères et sœurs: Jeanne (Anatole Lachance), Madone (Robert Lemelin), Élisabeth (Marcel Descroiselles), Henri (Éliane Proux Marquis), Rosette (Emilien Touchette); ses beaux-frères: Paul-Henri Gingras (Cécile Simard), Colette Gingras (Harold Bernier) et André Gingras (Monique Gaumont). Il laisse dans le deuil ses enfants: Micheline (Marc Poirier), Denise, Claude (Danielle Greaves), Hélène (Jean-Marie Doré), Ginette, Denis, Benoît (Chantale Girard); ses petits- enfants: Daniel (Sandra), Michel, Steve, Manon (Jean-Christophe), Isabelle, François (Michelle), Éric, Karine (Antoine), Marie-Pierre (Mathieu); ses arrière-petits-enfants: Samuel, Albert, Béatrice, Vincent et Marguerite. Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Monique Gaumont, plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant des Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Un merci tout spécial pour Micheline, Hélène et Ginette qui ont pris soin leur père durant les dernières années. Parce que papa aimait beaucoup les enfants, nous vous demandons de faire un don à la Fondation Opération Enfant Soleil, 10-450, av. Saint-Jean-Baptiste, Québec (QC), G2E 6H5, Tél.: (418) 683-2323 ou 290-255, boul. Crémazie Est, Montréal (QC), H2M 1M2, Tél.: (514) 380-2323 ou un organisme de votre choix en sa mémoire. Il a été confié à la maison funéraire