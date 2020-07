POMERLEAU, Jacques



Après une longue maladie, notre frère Jacques est décédé le 24 juin 2020. Tout au long de cette période, il a démontré beaucoup de courage et de résilience. Il nous a dit qu'il avait découvert la vie durant cette période de temps douloureuse.Il était le frère de feu Yvon (Pauline Fahmy), Gilles (Rachel Migneault), Ginette et Pierre (Johanne Desjardins); il laisse dans le deuil ses neveux et sa nièce : Patrick, Charles, Hugues, Martin, Simon, Samuel, Philippe, Marie et leur conjoint(e); sa tante, ainsi que plusieurs cousins et cousines. Un sincère remerciement au personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison Revivre, téléphone : 418 523-4343, site web : maisonrevivre.weebly.com ou à Lauberivière, téléphone : 418 694-9316, site web : www.lauberiviere.org.