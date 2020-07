MARTEL, Nathalie



À Montréal, le 22 juin 2020, à l'âge de 43 ans, est décédée, madame Nathalie Martel, fille de feu monsieur Paul-Aimé Martel et de madame Lucienne Guillemette. Elle demeurait à Montréal, autrefois à Donnacona. Il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances. Elle a été confiée auNathalie laisse dans le deuil outre sa mère, sa fille biologique Noémie Martel (Jonathan Harvey); ses frères: André (Marlène Olivier) et Jean-François (Danielle Paquet); ses neveux: Pierre-Philippe et Raphaël, ses nièces: Ann- Sarah et Mégane; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.