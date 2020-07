CÔTÉ, Alain



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 28 juin 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Alain Côté, fils de M. Roger Côté et de dame Pierrette Lachance, conjoint de feu dame Huguette Déry. Il demeurait à Lotbinière autrefois de St-Grégoire de Montmorency. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil ses filles : Valérie (Mathieu Babin), Marie-Ève et leur mère Johanne Faucher ; ses frères, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur : Daniel (Geneviève Mathieu), Johanne (Martial Boivin) et Nelson, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3Tél. 418 683-8666