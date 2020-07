JUNEAU, Raymond-Marie



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 mai 2020, à l'âge de 93 ans 3 mois, est décédé monsieur Raymond-Marie Juneau, époux de feu dame Valérie Bouchard. Né à Québec le 1 février 1927, il était le fils de feu dame Antoinette Renault et de feu monsieur Almanzor Juneau. Il demeurait à Québec (Montmorency).Monsieur Juneau laisse dans le deuil son fils Ghyslain (Lorraine Samson); ses deux petits-enfants : Véronique et François Juneau; ses deux arrière-petites-filles : Marianne et Florence Frigon; sa sœur Sr. Gisèle Juneau O.P.; sa belle-sœur Eliette Bouchard (feu Roland Desgagnés); ses neveux et nièces des familles Juneau et Bouchard; son amie Nicole Caron ainsi que tous les bénévoles du C.H.S.L.D. St-Augustin Québec et du Pivot Centre communautaire Québec. Les Funérailles sont sous la direction de :