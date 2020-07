LAMONTAGNE, Guy



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 24 juin 2020, est décédé à l'âge de 81 ans, monsieur Guy Lamontagne, époux de feu madame Hélène Fortier. Il était le fils de feu Léopold Lamontagne et de feu Edith Beaudoin. Il demeurait autrefois à Honfleur, Bellechasse.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 9h à 10h30,et de là, au cimetière paroissial d'Honfleur.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Normand (Céline Laferrière), Thérèse (Elzéard Morin), feu Jacques (Bertha Blouin), Francine (feu Lucien Parent), Carmelle, feu Sylvianne (Noël Parent (Aline Leblanc)), Mario (Francine Barrette), Ronald (Martine Fournier), Anne (Victor Boutin) et Hervé (France Brisson). De la famille Fortier, il était le beau-frère de: Gaétane (Jean-Paul Picard), Denis, Geneviève (Laurent Vaillancourt) et Normand. Il laisse également dans le deuil sa filleule Nancy Laflamme, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines des deux familles et ami(e)s. Merci au personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués à monsieur Lamontagne. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Accueil Sérénité 101, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0 tél: 418-883-2121. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire :