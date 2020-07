ROYER, Clément



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 25 juin 2020, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédé monsieur Clément Royer, époux de madame Françoise Godin, fils de feu monsieur Théophile Royer et de feu madame Lydia Rouleau. Il demeurait à Donnacona.et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Monsieur Royer laisse dans le deuil outre son épouse Françoise, ses fils : Gaston (Johanne Savard) et Pierre (Sylvie Bouchard); ses petits-enfants : Valérie (Simon Langlois) et Mathieu (Elisabeth Alain); Maxime (Emmanuelle Hallé), Lydia et William (Annabelle Poliquin); ses arrière-petits-enfants : Éliane, Alicia et Thomas. Il était le frère et le beau-frère de : feu Raynald (Jeannine Jobin), Thérèse (feu Camil Germain), feu Anita (feu Jean-Marie Dussault), feu Denise (feu Claude Lamothe); feu Blandine Godin (feu Paul Côté), Doris (feu Fernande Caron), feu Hector (feu Simonne Boudreault), feu Roland (Gisèle Trépanier), feu Jacques (Lorraine Huard), Roberte (Raynald Frenette), feu Lorraine, feu Ghislaine (feu Luc Bertrand), feu Claude (Karine Mourisk). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués, ainsi que tous les bénévoles. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com