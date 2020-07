LEHOUILLIER, Arthur



Au CHSLD Saint-Isidore, le 13 mars 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Arthur Lehouillier, époux de dame Jacqueline Drouin. Il demeurait à Sainte-Marguerite.La direction de la célébration a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Claude Baron), Lucie (Michel Soucy), feu Réjean, Réjeanne (Franck Tremblay), Martin (Claudyne Roberge) et Guy (Tracey-Lee Batsford); ses 19 petits-enfants et ses 12 arrière-petits-enfants. Il était le frère de Benoit (Jeanne D'Arc Drouin), Lucienne (feu Henri-Louis Fortier), feu Lucien, feu Rosaire (feu Louise Audet), feu Raymond (Lauréanne Bonneville), Marie (Yvon Audet), François (Jeannine Hébert), Marguerite (Jacques Nadeau), Denyse (Yvon Sylvain), Raynald (Thérèse Laflamme) et Lucille (feu André Lachance). Il était le beau-frère de Gédéon (Liliane Pouliot), Rock (feu Huguette Bisson), Micheline (feu Gaston Lehoux, Sylvain Côté), Monique, Véronique (Wilbarod Hervey), Colette (Alcide Lessard), Françoise (Robert Nadeau), Yvette (Rémi Landry) et Yollande (Réjean Bégin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Saint-Isidore pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route du Président Kennedy Nord, C.P. 1, Sainte-Marie, G6E 3B4) : https://www.canadahelps.org/fr/