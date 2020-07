Charles Leblanc en mode réflexion

Il n’y aura pas de saison dans le baseball mineur pour la première fois depuis 1901. Quelques Québécois font partie des 8000 joueurs qui sont touchés par cette nouvelle. Parmi eux, il y a Charles Leblanc.

• À lire aussi: Jean-Christophe Masson à la recherche d’un plan B

• À lire aussi: Vers un retour possible du baseball à Trois-Rivières et à Québec?

• À lire aussi: Manny Ramirez cogne à la porte des Capitales

Le joueur d’avant-champ n’est pas tombé de sa chaise lorsque les autorités des circuits mineurs ont confirmé l’annulation de la saison 2020.

« On voyait des signes depuis quelques semaines, a souligné Charles Leblanc. Malgré les doutes que cette saison ait lieu, je continuais de me faire des scénarios et de me tenir prêt.

« Cependant, lorsque j’analysais la situation, je me rendais compte que les chances étaient minces. »

Déception amère

Pour Leblanc, cette annulation fait très mal. Au cours de la dernière saison hivernale, il avait mis les bouchées doubles pour travailler son élan au bâton. Le Lavallois avait hâte de montrer ses améliorations aux dirigeants des Rangers du Texas cette année.

COURTOISIE

« C’est assez frustrant. J’avais mis tout le travail nécessaire pour prouver à l’organisation que je pourrais être un joueur d’avenir.

« Même si j’ai beaucoup travaillé sur ma mécanique, j’aurais aimé voir comment ces changements auraient été bénéfiques sur une saison de 140 matchs. »

De plus, les Rangers n’ont pas inscrit son nom sur leur formation de 60 joueurs pour la saison écourtée qui s’amorcera le 23 ou le 24 juillet.

« Je ne me faisais pas de faux espoirs. Par contre, comme tous les joueurs, je souhaite évoluer au niveau supérieur. Je garde un petit goût amer en bouche.»

En réflexion

Leblanc ne sait pas encore ce qu’il fera pendant le reste de l’été. Étant donné qu’il est sous contrat avec les Rangers pour la saison 2021, il est en pleine réflexion.

Pour une question d’assurance, il pourrait se placer dans une situation précaire s’il subissait une blessure en jouant des matchs hors-concours au Québec.

« Je dois y réfléchir comme il faut, a précisé Leblanc. Si je ne joue pas cet été, je vais tout faire pour me placer dans une des ligues hivernales si la situation de la COVID-19 le permet. »