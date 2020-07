Comment apaiser mes peurs imaginaires?

J’ai 40 ans, je suis la maman de deux fillettes de 4 et 6 ans, et je suis en couple depuis 10 ans. Mon mari a un garçon d’une précédente union. Quand nous nous sommes connus, il était déjà séparé depuis un an d’une avocate qui gagne super bien sa vie. Même si notre couple va bien, certains de mes comportements commencent à devenir lourds à supporter, comme mon mari me l’a fait savoir récemment. C’est d’ailleurs pour ça que je vous écris.

À chaque fois qu’il doit rencontrer son ex-femme pour discuter de quelque chose concernant leur fils, ça me met dans un tel état de peur que je lui fais une crise de jalousie. C’est plus fort que moi. Je ne peux pas m’en empêcher.

Il a beau me jurer que c’est moi qu’il aime, que je n’ai pas à douter de sa fidélité, rien n’y fait, j’ai peur quand même. Et quand la peur refait surface, je fais une crise. Au point où il y a six mois, lors d’une de mes crises, il m’a dit qu’à l’avenir il ne me mettrait plus au courant de leurs rencontres.

Mais comme je sais qu’il la voit encore, que je trouve cette femme plus belle que moi, qu’elle gagne aussi mieux sa vie que moi, je sens comme une épée de Damoclès en permanence au-dessus de ma tête. Comment faire pour sortir de ce cercle vicieux qui ruine ma vie et qui risque de ruiner mon couple.

Une fille pas fière d’elle

D’abord vous allez cesser de vous traiter comme vous le faites. Il faut impérativement retrouver un minimum d’estime envers vous-même. Des termes comme « elle est plus belle que moi », « une fille pas fière d’elle » et « elle gagne mieux sa vie que moi » contribuent à vous diminuer à vos propres yeux et c’est totalement contre-productif.

Puisque le problème vient de vous, et que vous ne pourrez rien changer en vous que vous n’aurez pas préalablement identifié, allez chercher d’où vous vient cette tendance que vous avez à vous déprécier. La petite voix intérieure qui vous rabaisse en permanence, il faut parvenir à la faire taire.

Il faut nourrir votre intérieur de pensées positives et faire fuir toute idée de vous comparer à quiconque. Vous êtes aimée par cet homme et il faut en prendre conscience pour en être fière, et vous en servir pour vous galvaniser contre l’idée de voir une rivale en son ex-conjointe.

Ça ne sera pas simple et vous aurez peut-être besoin d’une aide extérieure pour apprendre à vous aimer. Une descente en vous-même sera nécessaire pour rebondir ensuite. C’est à ce prix que vous parviendrez à vaincre cette vilaine jalousie qui vous gruge sans raison.