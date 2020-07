COUTURE, Roger



Entouré de ses 3 enfants au domicile de son fils à Québec, le 25 juin 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé paisiblement Roger Couture, fils de feu Amédée Couture et feu Émilienne Proulx. Il demeurait à Montmagny. Il a été confié à lapour crémation.Il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Joan Bureau), Diane (Phil Seto), Yvan (François Tremblay), leur mère (Réjane Létourneau), avec laquelle il a toujours conservé un bon lien et ses petits-enfants: Mélodie, Mathieu et Émilie Seto; ses frères: feu Raymond (Charlotte Joncas), feu Martin (Jeannine Labbé), et Claude (Annette Gaudreau); ainsi que tous ses proches et nombreux amis. La famille est reconnaissante du dévouement de tout le personnel des services de santé pour leur support et les bons soins prodigués à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny (www.fondationhoteldieumontmagny.com).