GRAVEL, Léonce



À l'Hôpital de L'Enfant-Jésus, le 17 juin dernier à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Léonce Gravel. Il était le fils de feu Gérard Gravel et de feu Raymonde Gagné. Outre son épouse madame Lucille Chamberland, il laisse dans le deuil sa fille Sonia (Denis Carrier); ses frères et sœurs: feu Renée-Jeanne (Jacquelin Robitaille (Colette Gosselin)), Jean-Guy (Nicole Moore), Huguette, feu Robert (Clémence Robitaille), Alain (feu Charlotte Proulx), Michèle (feu Guy Renaud) et feu Pierre; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Yvette (feu Aimé Frédérick), Marcelle (feu Georges Lassiseraye), feu André (Jeanne Morency), feu Jeannine (feu Gérard Mathieu), Robert (Denise Berrouard) et feu Jean-Marie (Lise Couturier (Jacques Gauvin)); son filleul Stéphan Gravel (Josée Gendron), ainsi que d'autres neveux et nièces et plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 9h30.La famille désire remercier le personnel de la Résidence Charles- Renauld pour l'excellent service ainsi que le personnel soignant de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus. Pour rendre hommage à M. Gravel vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com Les funérailles ont été confiées au