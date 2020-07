FAUCHER, Louise



Entourée de l'amour des siens, le 24 mars 2020, à l'âge de 59 ans et 6 mois, est décédée Mme Louise Faucher. Elle était la fille de Jean-Guy Faucher et de feu Mme Rachel Bilodeau. Elle demeurait à Pont-Rouge.Elle laisse dans le deuil outre son père Jean-Guy; sa fille Isabelle Paradis-Faucher; ses frères et ses sœurs: Luc (Marie Chamberland), Guylaine (Daniel Boudreau), Chantale (Martin Boies) et Serge (Ginette Lamontagne); ses neveux et nièces : Jonathan et Sébastien Boies, Gaétan, Mathieu et Marie-Ève Boudreau, Marina et Emrick Faucher ainsi que Amaryllis Mirlycourtois. Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. Un merci spécial à l'équipe de soins palliatifs, ainsi que celle d'hémato-oncologie et au Dr Marjolaine Tremblay du CHU de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur support et leur accompagnement. Des dons à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Québec et CRCEO :