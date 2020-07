CARON, Réjean



Au Centre d'hébergement de Ste-Perpétue, le 25 juin 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Réjean Caron, époux de madame Thérèse Pelletier. Il était le fils de feu monsieur Rosaire Caron et de feu dame Noëlla Boucher. Originaire du Témiscamingue, il a travaillé de nombreuses années à Montréal. Depuis sa retraite, il résidait à St-Roch-des-Aulnaies l'été.Il laisse dans le deuil : outre son épouse Thérèse, ses enfants, issus d'un premier mariage : Ghislain (Evelyne), Yves (Katja), Donald (Lise), Johanne (Robert), Serge, Marlène (Philippe), sa sœur : Sylvie (Léo), les enfants de Thérèse : Andrée (Albert), Nicol, Stéphane (Odette), ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, belles-sœurs, beaux-frères, cousin(e)s et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la Résidence de Ste-Perpétue pour les soins et l'affection qu'on lui a prodigués au cours de la dernière année. La direction a été confiée à la