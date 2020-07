DESGAGNÉ, Ghislaine



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 28 juin 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Ghislaine Desgagné, fille de feu monsieur Alfred Desgagné et de feu dame Simone Dufour. Elle demeurait à Beaupré.Par la suite, les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gaston (Huguette Mercier), Emilienne (Yvon Bouchard), Lise (feu Albert Gagnon), feu Paulin (Pierrette Tremblay), Rachel, Agathe (Gérard Hamel), Murielle (Gaston Blouin), Ghislain (Jocelyne Godin), Jacinthe (Pierre Blouin) et elle était la soeur de feu Aurèle. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour tout le soutien et les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/