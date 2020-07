PARENT, Jeannette Paquet



Au CHSLD de Loretteville, le 23 juin 2020, à l'âge de 95 ans est décédée madame Jeannette Paquet, épouse de feu Jean-Paul Parent, fille de feu madame Rose-Aimée Morasse et feu monsieur Octave Paquet. Elle demeurait à Loretteville, QC. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h à 11h etElle laisse dans le deuil ses quatre filles: Hélène Parent (André Larochelle), Johanne Parent (Yvan Lachance), Céline Parent (Yvon Martel), Sylvie Parent (Herman Lemay); ses petits-enfants: Sandra Larochelle, Frédéric Larochelle (Marina Rodriguez Rosas), Olivier Parent (Nathalie Imbeault), Sarah Martel (Mathieu Bédard), Julie Martel (Hubert Gauthier); ses arrière-petits-enfants: Emmy, Mégane, Andrés, Liam, Ana et Angel. Elle laisse également dans le deuil sa sœur, Marie-Paule Paquet (feu John Lachapelle), ses belles-sœurs: Pierrette Bédard (feu Maurice Paquet), Georgette Cantin (feu Paul Paquet), Françoise Morasse (feu Jean-Marie Paquet) et les membres de sa famille disparus, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient également à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de Loretteville pour leur gentillesse, leur dévouement et les bons soins prodigués à notre maman.