VILLENEUVE, Lucien



J'ai oublié des mots. J'ai oublié des gestes. J'ai oublié des gens. J'ai oublié le temps. Mais mon cœur n'a jamais oublié ceux que j'aime et que j'aimerai pour toujours.Le 19 juin 2020, à l'âge de 78 ans est décédé Lucien Villeneuve, fils de feu monsieur Adrien Villeneuve et feu madame Laura L'Italien.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Magnan; son fils Mathieu Villeneuve (Julie Laprise); ses petits-enfants: Sophie et Charles Villeneuve; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Magnan: Lynette (feu Denis Dulong), Réjean (Diane Alwin), Pierrette (Richard Mathieu), Pauline (feu Jean-Guy Magnan), Nicole (Serge Gagnon), Alain, Denis (Francine Déry), Mario (Jocelyne Gervais), Francine (Serge Gingras), Luc (Line Moreau) et Claudette Rhéaume; des neveux et nièces de la famille Magnan et Villeneuve ainsi que plusieurs ami(e)s et de bons voisins sur la rue Carmichaël. La famille tient à remercier tout le personnel du Jardin Haut St-Laurent qui a pris soin de Lucien avec dévouement, respect, gentillesse et avec une grande bonté. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Québec. https://www.societealzheimerdequebec.com/