BOULANGER, Rita Dorval



À l'Hôpital de Montmagny (CSSS), le 12 mars 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Rita Dorval, épouse de feu monsieur Léonard Boulanger, fille de feu madame Adèle Petitclerc et de feu monsieur Ludger Dorval. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Roland Pageau), Claude (Édith Ouellet), feu Gilles (Lise Blais), Hélène (Stéphane Tanguay), Benoît (Carole Proulx) et René; ses petits-enfants: Patrick, Manon (Sylvain), Maude (Éric), Guillaume (Cynthia), Kareen, Francis (Janie), Emmanuel (Mélanie), Roxanne (Éric) et Mia; ses arrière-petits-enfants: Maxime, Sarah-Maude, Charlie, Lucas, Léa-Rose, Anna-Eve, Ryan, Kyle, Maève, Éliane et Antoine; sa sœur Françoise (feu Henri Juneau), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle était la sœur de Jeanne, Henri, Paul-Émile, Germaine, Maurice, Jules, Gemma, Dominique, Carmelle, Philippe et Félix. Elle aimerait remercier Mme Huguette et Jean-Paul Girard de Bourg-Royal.