CHALIFOUR

Jeanne D'Arc Parent



Au CHUL, le 2 juin 2020, à l'âge de 99 ans et 6 mois, est décédée madame Jeanne D'Arc Chalifour Parent, épouse de monsieur feu monsieur Elzéar Parent. Elle était la fille de feu monsieur Napoléon Chalifour et de feu madame Rose-Anna Nadeau. Elle demeurait à Québec (arr. Giffard). La famille vous accueilleraà compter de 14h au centre commémoratifMadame Chalifour laisse dans le deuil son fils Richard Parent (Lise Vallée); sa fille Christiane Parent (Léonce Roy); ses petits-enfants: Philippe Parent (Marie-Hélène Lamontagne), Simon-Pierre Parent, Nicolas Roy, Mélanie Roy et Caroline Roy (Tommy Rochette); ses arrière-petites-filles: Alexandra Parent et Jasmine Parent; sa grande amie madame Céline Marcoux (Georges Christman); ses bonnes compagnes de la Résidence Chanoine-Scott mesdames Murielle Ferland et Louise Roy. Un remerciement spécial à l'équipe médicale du département de cardiologie du CHUL pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre mère. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don au CHUL de Québec au département de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2705 Boul. Laurier, Québec G1V 4G2 418-525-4444 www.chudequebec.ca