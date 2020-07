RANCOURT, Marie-Claire



Au Centre d'hébergement St-Jean Eudes de Québec, le 22 juin 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Marie-Claire Rancourt, épouse de feu monsieur Maurice Gauvin, fille de feu monsieur Eugène Rancourt et de feu dame Anne-Marie Voyer, de Vanier.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Pierre (France Champagne), Réjean (Francine Couture), Céline (Jean-Paul Rouillard), Christiane (Louis Anctil), Claire, France (Richard Baribeau), Serge (Miaela Vladoiu), Alain (Sylvie Bouchard), Johanne (Alain Corbin), Éliane (Denys Clavet), Fernand (Isabelle Richer), Martine (Patrick Paradis) et Dominique (Sylvie Delisle); son cher neveu qu'elle considérait comme son fils René Rancourt (Karine Perrin), ses petits-enfants : Chantal et Sébastien Rouillard, Guillaume, Mathieu, Véronique, Mylène, Étienne et Sarah-Maude Dumais, Maxime et Audrey Baribeau, François, Éric et Jonathan Gauvin, Marc-André Gauvin, Dave et Valérie Corbin, Jean-François et Mélanie Clavet, Samuel et Benoît Gauvin, Geneviève et Alexandre Paradis et Marie-Pier Delisle; ses arrière-petits-enfants : Romane, Félix, Félix, Angélina-Rose, Hayden-James, Maéva, Mathéo, Thomas, William, William, Charles-Antoine, Mégane, Delphine, Victor, Maddie, Malik, Amy, Emma, Noam, Ines et Anna; ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un immense merci au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi qu'à celui du Centre d'hébergement St-Jean Eudes pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean Eudes, 6000, 3e Avenue Ouest, Québec (QC), G1H 7J5, tél.: (418) 627-1124. Des formulaires seront disponibles sur place.