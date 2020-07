TRÉPANIER, Jean



À son domicile, entouré de sa famille, le 16 juin 2020, à l'âge de 69 ans est décédé monsieur Jean Trépanier, époux de dame France Rail. Né à Québec le 1er septembre 1950, il était le fils de feu dame Gabrielle Demers et feu monsieur Maurice Trépanier. Il demeurait à Québec.. Outre son épouse France, il laisse dans le deuil sa fille Annie (Stéphane Daigle); ses deux petits-enfants : Maika et Gabriel; ses sœurs et son frère : Lise (Claude Blanchette), Louise (feu Rosaire Ouellet), feu Lorraine (Gilles Couture), Lisette (Guy Taillon), Michel (Michelle Dion); ses beaux-frères et belles-sœurs : Lise Rail (feu Gilles Bureau), Richard Rail (Marguerite Simon); ses filleules : Sophie et Kimberly, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Un merci spécial au Docteur Jean-Philippe Roy et Docteur Julie Bélanger pour l'attention portée et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1 888 939-3333Les Funérailles sont sous la direction de :