Encore des honneurs pour Alexandra Stréliski

Elle a d’abord remporté un prix Juno, lundi, et voilà qu’on lui remet un disque platine et un billet d’argent. 21 mois après la sortie de l’album Inscape, les récompenses et les éloges continuent de pleuvoir sur la pianiste néo-classique Alexandra Stréliski.

Au bout du fil, la musicienne montréalaise reconnaît l’évidence: le succès remporté depuis la parution d’Inscape, le 5 octobre 2018, a depuis longtemps et largement dépassé ses attentes.

«Inscape apparaît dans les palmarès depuis le jour 1. C’est ça qui m’étonne maintenant, de voir que ça perdure.»

La popularité de l’album est encore bien visible sur le web. Mercredi, Inscape s’était de nouveau hissé au sommet des ventes de la boutique iTunes Canada. Sur Spotify, deux titres de l’album, Plus tôt et Changing Winds ont cumulé plus de 39 millions et 21 millions d’écoutes respectivement.

80 000 exemplaires

Sauf que ce qui frappe l’imaginaire, en 2020, c’est que le deuxième album d’Alexandra Stréliski franchisse le cap des 80 000 exemplaires vendus, bon pour un disque platine. Dans un monde où la musique ne s’achète plus, ça tient du phénomène.

«Que le public achète, c’est rare et précieux, abonde-t-elle. Je ne peux pas l’expliquer. Les gens achètent des albums à mes shows, ils veulent les faire signer, les offrir en cadeau. Il y a quelque chose qui se passe autour de l’objet. Je trouve ça génial parce que j’aime qu’on puisse écouter mon album de A à Z. C’est un récit», dit celle dont les 25 000 places de concerts écoulées lui valent un billet d’argent.

Résonner à l’humain

Malgré son succès et celui de Jean-Michel Blais, aucun autre musicien québécois issu du courant néo-classique n’a profité de la vague pour atteindre un large public.

Alexandra Stréliski ne s’en étonne pas.

«Les Québécois adoptent des gens, je crois qu’ils résonnent à Jean-Michel et moi comme humains. Je ne suis pas sûre qu’il y a soudainement un intérêt massif pour le néo-classique. En plus, nous avons pris beaucoup de place, alors ça va peut-être prendre du temps avant qu’un espace ne se crée.»

Créative en confinement

Chose certaine, la pianiste ne compte pas céder sa place de sitôt, d’autant que son confinement, qu’elle a passé aux Pays-Bas, a été propice à la composition de nouveaux morceaux pour un futur album.

À défaut de poursuivre une tournée qui était bien lancée et devait la mener aux États-Unis, elle a trouvé l’inspiration dans le climat anxiogène créé par la COVID-19.

«Parfois, un artiste a besoin de tout décalisser, y compris sa propre vie, pour créer un album. Je suis comme heureuse que cette fois, c’est le monde autour et non moi qui a décalissé», dit-elle en riant.