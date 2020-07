MORNEAU, Armand



À l'Hôpital de Sainte-Anne, le 19 juin 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Armand Morneau, époux de feu madame Pauline Fréchette, fils de feu madame Blanche Bouchard et de feu monsieur Henri Morneau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Claude, Michel (Isabelle Hémon), Louise (Richard Tardif) et Denis (Louise Drolet); ses petits- enfants: Jean-François Tardif (Valérie Grondin), Simon Tardif, Julien Hémon Morneau (Elaine Isaac), Mathieu Tardif, Marie-Claire Hémon Morneau (Simon Bourbonnais), Francois-Maxime Hémon Morneau; ses arrière-petits-enfants: Mathilde, Laurianne, Lilia, Adéline et Loïc; ses beaux-frères et belles-sœurs: Denise Fréchette (Jean-Louis Pageau) et Henri Fréchette (Hélène Routhier); ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille remercie le Dr Jean Ouellet pour son grand dévouement durant toutes ces années. Un grand merci à son fils Claude qui lui a tenu compagnie et qui s'est assuré de son confort pendant plusieurs années et un merci particulier à Denis, qui a donné les soins de fin de vie à la maison à notre papa, ce qui lui aura permis de rester auprès des siens presque jusqu'à son départ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré.