Hong Kong: la Chine prendra des «mesures adéquates» si Londres étend l'accès à la citoyenneté britannique

LONDRES | La Chine prendra des «mesures adéquates» si le Royaume-Uni étend l’accès à la citoyenneté britannique pour les habitants de Hong Kong, en raison de la loi sur la sécurité nationale dans l’ex-colonie britannique, a annoncé jeudi l’ambassade de Chine à Londres.

«Si la partie britannique change unilatéralement la règle actuelle, cela constituerait une rupture de sa propre position ainsi que de la loi internationale», a affirmé l’ambassade dans un communiqué.

«Nous nous y opposons fermement et nous réservons le droit de prendre des mesures adéquates», ajoute le communiqué, sans plus de précisions.

Le Royaume-Uni a annoncé mercredi son intention d’élargir les droits à l’immigration pour les habitants de Hong Kong, au motif que la loi imposée par Beijing constituait une «violation manifeste» de l’autonomie de l’ex-colonie britannique.

Ce territoire avait été rétrocédé à la Chine en 1997, à condition de conserver certaines libertés, ainsi que l’autonomie judiciaire et législative pendant 50 ans.

Londres prévoit de modifier les conditions attachées au «passeport britannique d’outre-mer», le BN(O), afin de les rendre plus favorables et permettre à leurs détenteurs de venir vivre et travailler au Royaume-Uni.

On dénombre environ 350 000 titulaires de ce passeport, un chiffre qui a presque doublé depuis le début de la contestation à Hong Kong contre le pouvoir central de Beijing il y a un an. Mais 2,9 millions d’autres Hongkongais, en fait tous ceux nés avant 1997, sont éligibles à l’obtention de ce document — tout comme leurs enfants, selon le chef de la diplomatie britannique Dominic Raab.

Les titulaires de ce passeport pourront dorénavant résider cinq ans au Royaume-Uni, contre six mois actuellement, au terme desquels ils pourront solliciter un statut de résident et, après une année supplémentaire, la citoyenneté.

«Tous les compatriotes chinois résidant à Hong Kong sont des ressortissants chinois, qu’ils détiennent ou non» le BN(O), a affirmé l’ambassade de Chine dans le communiqué, après la convocation mercredi de l’ambassadeur Liu Xiaoming au ministère des Affaires étrangères britannique.

«Nous exhortons la partie britannique à examiner objectivement et équitablement la loi de sécurité nationale pour Hong Kong, à respecter la position de la Chine et ses inquiétudes, et à s’abstenir d’interférer dans les affaires de Hong Kong de quelque façon que ce soit», a-t-elle insisté.

Dominic Raab a admis que le Royaume-Uni ne pourrait «pas faire grand-chose» si la Chine empêchait les détenteurs de ce passeport de s’y rendre.

«Il y a l’influence diplomatique, il y a d’autres moyens par lesquels nous pouvons persuader la Chine de ne pas appliquer totalement la loi sur la sécurité nationale ou certaines représailles», a-t-il déclaré sur la chaîne ITV. «Mais en fin de compte, nous devons être honnêtes à propos du fait que nous ne pourrions pas forcer la Chine à autoriser les BN(0) de venir au Royaume-Uni».

La loi sur la sécurité nationale, promulguée mardi après une vague de manifestations pour les libertés à Hong Kong, prévoit de punir les activités séparatistes, «terroristes», la subversion, ou encore les ingérences étrangères dans le territoire autonome chinois.

Moins de 24 heures après son entrée en vigueur, la police a procédé aux premières arrestations en vertu de ce texte qui rend la justice chinoise compétente pour les crimes les plus graves dans ce domaine.