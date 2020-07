Il reste des chalets à louer pour l’été, mais faites vite

Vous cherchez un chalet à louer cet été ? Armez-vous de patience.

« Si vous visez les îles de la Madeleine ou les vacances de la construction, oubliez ça », commente Thomas Asselin, PDG de RSVPchalets.com.

Il reste pourtant plusieurs chalets à louer un peu partout au Québec, mais il faut chercher. Et les propriétaires priorisent les locations d’une semaine plutôt que d’une fin de semaine ou d’un mois.

L’offre est moins abondante parce que les chalets du Nouveau-Brunswick sont hors de portée cet été, certains ont déjà loué avant la fin du confinement avec possibilité d’annulation, souvent pour tout l’été ou pour un mois, notamment pour télétravailler.

Les régions les plus populaires sont les Laurentides, les Cantons-de-l’Est, la Gaspésie, Charlevoix et la Rive-Sud du fleuve, à l’est de Montmagny. Par contre, la clientèle internationale a déserté Tremblant et Charlevoix, ce qui avantage le client québécois.

Depuis le déconfinement, l’achalandage a doublé en quelques jours sur RSVPchalets.com.

« Il est passé de 15 000 à 25 000 visites quotidiennes du côté de Québeclocationdechalets.com, confirme le fondateur, Éric Jean. Normalement, les gens réservent en avril ou en mai. Mais tout le monde s’est lancé en même temps en juin. Mon message : n’attendez pas ! » Dans certaines régions, on parle d’un achalandage record depuis 20 ans.

Pas de hausse de prix

Malgré la rareté de l’offre, les prix n’ont pas grimpé significativement. Sauf, peut-être, les frais de ménage.

Par exemple, vous devrez payer autour de 2000 $ pour un chalet de trois à quatre chambres dans les Laurentides et Charlevoix, pour une semaine (1200 $ pour une fin de semaine), 1800 $ dans l’arrière-pays de la région de Québec, 1500 $ dans les Cantons-de-l’Est, 1200 $ en Gaspésie et 1000 $ aux îles de la Madeleine.

Dans Lanaudière, au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, en Outaouais, on parle de 1300 $. Du côté de Chaudière-Appalaches, c’est environ 1000 $ et un peu plus dans le Bas-Saint-Laurent.

Conseils

Les prix varient en fonction de la superficie, du nombre de chambres, de l’accès à l’eau et de la proximité des services (autoroutes, épiceries) ou de la grande ville.

Les chalets avec spa atteignent des sommets de popularité : bonne chance !

Le contrat de location n’est pas obligatoire, mais utile (dates et durée de location, services, prix, dépôt, taxes, conditions d’annulation et de remboursement, responsabilités de chacun, assurance). Si vous causez un sinistre, il sera normalement couvert par la responsabilité civile de votre assurance habitation.

Exigez une attestation de classification officielle de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ – de 1 à 5 étoiles).

Posez des questions : puis-je amener mon animal, draps, serviettes, vaisselle, laveuse-sécheuse, BBQ, bois de chauffage, accessoires de sport et accès internet sont-ils fournis, peut-on fumer, les voisins sont-ils éloignés ou bruyants, la route est-elle proche, les bateaux à moteur sont-ils tolérés ? Si la personne semble désorganisée ou prend du temps pour répondre, méfiez-vous.

Les photos ne suffisent pas. Consultez Google Map/Street View et les commentaires sur les sites de location.

Ne versez que le plus petit acompte possible.

► Vous vous posez des questions concernant la consommation et vos finances personnelles ? Nos experts attendent vos questions. Par courriel : dansvospoches@quebecormedia.com.