Irez-vous au cinéma demain?

Les cinémas Guzzo ouvrent demain, de même que quelques salles du géant Cineplex. Mais qui préférera une salle obscure à la semaine de beau temps qui s’annonce ?

Sûrement pas moi ! J’ai fait le plein de cinéma depuis que le premier ministre François Legault a mis le Québec sur pause à la mi-mars. J’ai vu au moins 35 à 40 films en streaming. Quoi que prétendent les communiqués « enthousiastes » des Cinémas Guzzo, le cinéma en continu n’est pas une « expression fantaisiste pour parler de télévision ».

Je l’ai prédit dans cette chronique il y a quelques mois, la pandémie va tuer une partie substantielle du cinéma en salle, celui qui n’a ni besoin d’un écran géant ni d’un son enveloppant pour qu’on l’apprécie. Je parle de 80 % des films, ceux qui ne sont pas des blockbusters comme les Star Wars ou comme Tenet de Christopher Nolan, qui sera à l’affiche à compter du 12 août.

JE SUIS RASSASIÉ

Depuis la pandémie, des centaines et des centaines de Québécois se sont fait le cadeau d’un grand écran de télévision et d’un système de son adéquat. Dans ce contexte, visionner des films « ordinaires » est une expérience cinématographique tout à fait satisfaisante. Je ne ressens donc nul besoin de revoir en salle la plupart des films que j’ai visionnés jusqu’ici à la télévision.

Certains que j’ai vus dans la quiétude de mon salon m’auraient mis de mauvaise humeur si j’avais eu à me rendre dans une salle de cinéma, à payer un parking, à débourser le prix du billet et, surtout, le prix exorbitant d’un sac de pop corn et d’une boisson gazeuse. En plus de supporter en 15 ou 20 minutes d’attente des messages publicitaires et des bandes-annonces diffusés à tue-tête, le caquetage au cellulaire de mes voisins et le va-et-vient de ceux qui n’arrivent jamais à trouver un siège à leur goût.

PEU DE BELLES SURPRISES

Pendant ces trois mois, j’ai regardé au moins la moitié de tous les longs métrages québécois sortis depuis le début de 2019. Si j’ai eu quelques surprises agréables, comme La femme de mon frère et Antigone (que je voyais pour la deuxième fois), je ne peux en dire autant de la plupart des autres, dont Matthias et Maxime, le premier film vraiment raté du génial Xavier Dolan.

Par contre, je reverrai Mafia Inc. C’est le film le plus achevé de Podz (Daniel Grou). Deux heures et 23 minutes qui filent aussi vite qu’une voiture de formule 1. Des scènes palpitantes, entrecoupées de passages tellement « gore » que les cheveux nous en dressent sur la tête. Un scénario brillant et accrocheur de Sylvain Guy, le plus discret de nos scénaristes et l’un des plus talentueux. Avec ce film, il fait un parcours sans faute dans la jungle des thrillers, pourtant très encombrée et semée de mille embûches.

Son scénario dépasse de loin le simple film d’action. Il emprunte même des accents de tragédie lorsqu’il explore la quête du père de Vincent (Marc-André Grondin), tiraillé par son amour filial pour Henri Gamache, son père biologique (Gilbert Sicotte) et son affection pour Frank Paterno (Sergio Castellitto), son père adoptif.

Avec Mafia Inc., Podz prouve qu’il n’a rien à envier à Martin Scorsese, ce qui n’est pas un mince compliment. Enfin, pour donner partiellement raison à Vincent Guzzo, je termine en promettant de revoir Mafia Inc., mais en salle, cette fois !