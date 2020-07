La grogne des travailleurs d’Olymel s’accentue

Plus de huit syndicats des travailleurs d’Olymel, et des Viandes du Breton, viennent de déposer une pétition de plus de 2500 noms à son siège social de Saint-Hyacinthe pour ravoir leur prime COVID, a appris Le Journal.

• À lire aussi: Des syndiqués de la viande manifestent pour garder la «prime COVID»

« La pandémie n’est pas finie. La prime devrait continuer d’être versée tant que les risques de contagion seront présents et que les équipements de protection devront être portés», a martelé le président de la Fédération du commerce (FC–CSN), David Bergeron-Cyr.

Mi-juin, plus de 4000 travailleurs de l’industrie de la viande des usines d’Olymel et des Viandes du Breton ont manifesté pour garder leur « prime COVID », mais malgré cette sortie, Olymel est restée de glace et a indiqué au Journal qu'elle ne prévoit pas revenir sur sa décision.

Grogne grandissante

Pour le président de la Fédération du commerce (FC–CSN), David Bergeron-Cyr, le dépôt d’une pétition de 2500 noms, représentant plus de 75% des travailleurs, est la preuve que la colère ne faiblit pas dans ses rangs.

«Le fait qu’on ait réussi à recueillir autant de signatures en si peu de temps au moment où 15 à 20 % des employé-es sont en vacances démontre clairement que les travailleuses et les travailleurs tiennent à leur prime et qu’ils sont fortement mobilisés autour de cet enjeu», a-t-il ajouté.

Mercredi, Le Journal a révélé que la chaîne de magasins Dollarama a décidé de prolonger d’un mois le versement de sa prime COVID de 10% du salaire horaire.

Deux jours plus tôt, Lowe’s, qui détient les magasins Rona et Réno-Dépôt, a annoncé le prolongement de sa «prime temporaire spéciale» de 2$ l’heure pour tout le mois de juillet.

De leurs côtés, Walmart, Loblaw, Sobeys et Metro ont tous annoncé la fin du versement de cette prime temporaire.

- Avec la collaboration de Martin Jolicoeur