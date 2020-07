«La MLS est de retour»: enfin du sport en direct!

MONTRÉAL | Les amateurs peuvent cesser de ronger leur frein: le monde du sport télévisé se dégourdit peu à peu après le hiatus de trois mois imposé par la pandémie. À compter du mercredi 8 juillet, c’est au rythme du soccer que vibrera TVA Sports, avec la présentation du tournoi «La MLS est de retour».

On apprenait plus tôt cette semaine que TVA Sports sera l’hôte de 16 rencontres de la phase de groupe du tournoi «La MLS est de retour», diffusées en direct d’Orlando. La chaîne peut ainsi se targuer de proposer aux téléspectateurs le premier retour au jeu d’une équipe sportive montréalaise au terme du confinement, puisque l’Impact de Montréal sera de la compétition.

Pour Frédéric Lord, qui assurera la description et l’analyse des matchs en compagnie de Vincent Destouches, et de Hassoun Camara pour les parties impliquant l’Impact, la reprise des activités de la Major League Soccer (MLS) marque la fin d’une trop longue période de disette. Le féru de sport a comblé son appétit, depuis la mi-mars, en regardant de vieux matchs de diverses disciplines, n’en snobant aucune. Mais il trépignait à l’idée de revivre la frénésie du sport en direct.

«À un certain moment, on était prêts à regarder n’importe quoi, rigole l’animateur. Je me suis même mis à regarder des courses de billes et des compétitions de wiffle ball, sorte de baseball d’une ligue de jeunes de 18 ans du Wisconsin! Il y avait un besoin viscéral d’avoir du sport en direct, et on va enfin en avoir!»

«Beau marathon»

Frédéric Lord s’apprêtait pourtant à plonger dans un véritable tourbillon de travail avant que la COVID-19 ne s’en mêle. Couverture du début de la saison de l’Impact, des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH), de l’Euro 2020 qui devait débuter le 12 juin, et des faits saillants de la Coupe Rogers, alors prévue en août, figuraient à son agenda professionnel en début d’année. Entre deux engagements, le jeune papa planifiait de s’offrir des vacances à la maison avec sa conjointe et son garçonnet de deux ans et demi.

Évidemment, ces beaux projets ont été balayés, et Lord a compensé à l’écran, notamment, en s’adonnant à des simulations sur jeux vidéo. Il admet que la vie sociale souvent inhérente au journalisme sportif lui a manqué, même s’il a gardé contact avec ses collègues au moyen «d’apéros Zoom».

«On n’est pas très bons là-dedans, blague-t-il. On est meilleurs dans les apéros "vivants"!»

Le passionné décrit ce défi qui l’attend, de rendre compte d’une quinzaine de matchs de soccer en trois semaines, de «beau marathon».

«Je pense qu’on sera portés par l’adrénaline. Ç’a été ma plus longue pause professionnelle depuis une dizaine d’années. Puisque je couvre le soccer, le hockey et le tennis, j’ai rarement de longues pauses, et je dois même me forcer pour prendre des vacances. Avec la MLS, on a un "fond de commerce", je connais les joueurs, on suit la ligue de près depuis plusieurs années. On a une préparation de faite, mais je me mets à jour en accéléré cette semaine. On est habitués à composer avec diverses circonstances, et j’ai confiance qu’on sera capables d’offrir le même rendement», détaille celui qui officie à TVA Sports depuis le lancement de l’antenne, en 2011, et qui oeuvrait jadis à Radio-Canada.

TVA Sports ouvrira la diffusion du tournoi «La MLS est de retour» le mercredi 8 juillet, à 19 h 30, avec une émission spéciale de présentation, puis relaiera deux confrontations à 20 h et 22 h 30. Quatre autres programmes doubles sont aussi à l’horaire les 13, 18, 21 et 23 juillet.