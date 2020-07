La ruée vers l’Ouest des judokas québécois

(Sportcom) – Présentement en Alberta où les sports de combat sont permis, les judokas de l’équipe nationale ont du pain sur la planche. La fédération internationale espère relancer son calendrier dès le mois de septembre, laissant place à un léger sentiment d’urgence chez les athlètes afin de revenir au sommet de leur forme.

«Le processus de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo n’est pas complété et on va pouvoir cumuler des points quand les compétitions reprendront. Ça devient encore plus important pour nous d’être fin prêts quand tout va recommencer», a souligné Antoine Valois-Fortier, cinquième au monde chez les moins de 81 kg.

D’autant plus que les restrictions du confinement n’ont pas été les mêmes pour toutes les nations. «On entend des rumeurs à gauche et à droite que certaines équipes n’ont pas nécessairement ralenti à l’entraînement, mais on se concentre sur ce qu’on peut contrôler», a ajouté le médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Londres, en 2012.

Rattraper le retard

Il demeure que les judokas de l’unifolié voulaient vite reprendre le combat pour rattraper le retard des dernières semaines et éviter de perdre du terrain face à leurs adversaires. C’est pourquoi Judo Canada a organisé un camp à Lethbridge, en Alberta, où les sports de combat sont autorisés, contrairement au Québec.

«J’étais content d’apprendre la nouvelle. Au Québec, on ne peut pas combattre et dans d’autres pays, les judokas s’entraînent encore. J’avais juste l’impression qu’ils avaient une longueur d’avance sur nous et ça me stressait un peu», a admis Jacob Valois, qui espère se qualifier pour les JO chez les moins de 66 kg.

Aux grands maux, les grands moyens. Ils sont neuf Canadiens à s’être envolés vers Lethbridge la semaine dernière. Sur place, ils profitent des installations du centre régional d’entraînement de Judo Canada, séjournent à l’hôtel et un traiteur cuisine leurs repas afin de limiter les déplacements.

«Le gym et le dojo sont désinfectés avant et après tous nos entraînements et nous sommes les seuls à y avoir accès», a expliqué Valois-Fortier.

«J’étais sceptique au début et on a su qu’on partait peu de temps avant notre départ. Une fois que nous sommes arrivés ici et qu’on a commencé les entraînements, j’ai vu que c’était vraiment bien organisé et tout était pensé», a confirmé Catherine Beauchemin-Pinard, seule femme de l’équipe à avoir fait le voyage dans l’Ouest canadien.

Antoine Bouchard (-73 kg), Étienne Briand (-81 kg), Zachary Burt (-90 kg), Mohab El Nahas (-90 kg), Shady El Nahas (-100 kg) et Arthur Margelidon (-73 kg) sont également présents à Lethbridge. Ils devraient tous rentrer au Québec le 11 juillet.