Lettre de Jean-François Gosselin au premier ministre Legault

Monsieur le Premier Ministre,

Le 29 juin dernier, le maire de Québec, monsieur Régis Labeaume, a annoncé lors d’un point de presse qu’il retirait la portion trambus de son projet de réseau structurant de transport en commun (RSTC) pour la Ville de Québec, et ce, pour des raisons essentiellement budgétaires.

Cette composante majeure du RSTC prévoyait un parcours de 17 kilomètres d’est en ouest entre les secteurs D’Estimauville à Beauport et de l’Université Laval à Sainte-Foy. Un autre tronçon qui devait relier le pôle Saint-Roch au site d’ExpoCité a aussi été supprimé du projet.

Cet abandon du trambus est le point culminant de plusieurs composantes retirées lors des derniers mois. Le projet présenté en mars 2018, et pour lequel le premier ministre de l’époque, monsieur Philippe Couillard, avait signé une entente avec le maire de Québec, ne reflète en rien ce qui est maintenant présenté à la population depuis le 29 juin dernier. Retrait du projet immobilier du Phare à Sainte-Foy, qui devait être une vertèbre importante du tramway; réduction de la portée des pôles d’échange, qui sont maintenant transformés en immenses cages de verre; retrait du tunnel dans le secteur de Sainte-Foy au détriment d’un campus scolaire et de terrains sportifs; abandon du centre d’exploitation secondaire à Charlesbourg, qui devait pourtant optimiser les déplacements du tramway; retrait de deux liens mécaniques entre la basse-ville et la haute-ville et maintenant, la suppression de 17 kilomètres de trambus en basse-ville.

Il m’apparaît très audacieux de dépenser la quasi-totalité de l’enveloppe de 3,3 G$ pour bonifier un seul parcours, soit le Métrobus 801. D’autant plus que la création de nouvelles voies réservées dans les secteurs plus au nord est en partie tributaire de l’ajout d’investissements de plusieurs millions de votre part et que ce sont des mesures qui peuvent très bien être mises en place sans l’avènement d’un tramway.

Vous savez que l’appui de la population de Québec à ce projet a largement chuté depuis son lancement, passant de 59% en mars 2018 à 40% en mai dernier, ce qui représente une perte importante. En revanche, le coût du tramway a explosé durant cette même période. Tel qu’écrit dans l’entente en mars 2018, le montant destiné au volet tramway était de 2011 M$ contre 3099 M$ lors de la dernière évaluation dévoilée par le Bureau de projet le 29 juin dernier. Je dois également vous rappeler que le projet est classé dans la catégorie «C», ce qui laisse toujours planer un écart possible de plus ou moins 20% des coûts rattachés à ce projet de 3,3 G$.

Je joins à cette lettre l’entente signée en mars 2018 par messieurs Philippe Couillard et Régis Labeaume, afin de vous rappeler que ce n’est pas votre gouvernement qui a approuvé ce projet. Il m’apparaît toutefois inévitable à ce stade-ci, et devant tous les chambardements qui entourent ce projet, que vous vous entendiez sur un nouveau pacte entre votre gouvernement, qui est le bailleur de fonds principal, et la Ville de Québec, qui est maître d’œuvre du tramway.

Comme chef de l’opposition officielle, je vous recommande, dans un contexte de saine démocratie et de saine gestion des fonds publics, de conserver les sommes prévues pour la bonification du transport collectif à Québec pendant la prochaine année, afin que les partis politiques municipaux puissent présenter leur vision ainsi que leur projet à la population, qui pourra, à terme, se prononcer sur l’orientation que la Ville de Québec doit prendre pour l’avenir.

En attente d’une réponse de votre gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mes salutations distinguées.

– Jean-François Gosselin

Chef de l’opposition officielle, Ville de Québec