Masques dans les autobus: pas le rôle des chauffeurs de jouer aux policiers, selon Rémy Normand

Rémy Normand, président du Réseau de transport de la Capitale (RTC), estime que ce n’est pas le rôle des chauffeurs de bus de jouer aux policiers pour imposer le port du masque dans les transports publics à partir du 13 juillet.

«On va laisser l’examen se faire, mais j’ai plutôt tendance à être d’accord avec les chauffeurs d’autobus, qui vous disent que ça ne leur appartient pas, dans leurs tâches, de faire ce travail-là [de police]», a mentionné Rémy Normand, jeudi matin, en marge d’un point de presse.

Faut-il alors s’attendre à l’embauche d’employés supplémentaires au RTC pour réaliser cette tâche? «Ça fait partie des options. On ne l’a pas encore détaillé. Si ça nécessite des ressources additionnelles, quelle sera la nature de ces ressources? Quel genre d’individu on peut habiliter avec nos règlements? Actuellement, nos règlements ne nous le permettent pas. Le décret sanitaire ne le permet pas. Et il n’y a pas d’amende. T’appliques ça comment?» s’est demandé M. Normand.

Dans son édition de jeudi, Le Journal rapportait que le masque était largement boudé par la clientèle du RTC. Appelé à réagir, M. Normand a dit «espérer» que les gens se conformeraient rapidement à la réglementation.

«Les règles sanitaires doivent être respectées. Il y a des endroits où c’est plus que nécessaire de porter un masque, et un bus est un de ces endroits», a-t-il affirmé.

Au même moment, des agents du RTC distribuaient des masques aux quelques rares usagers qui se trouvaient, jeudi matin, au terminus de La Faune, à Charlesbourg. Le RTC procédait à l’inauguration officielle des 225 cases du stationnement incitatif (Parc-O-Bus) de La Faune. L’investissement total, qui inclut les acquisitions de terrains, est de 6,3 millions de dollars. À terme, ce Parc-O-Bus pourrait accueillir le double de stationnements incitatifs.

«Nettoyer le paysage»

Dans un autre registre, M. Normand a minimisé la portée des interrogations exprimées par le premier ministre François Legault, en point de presse, au sujet de la nouvelle mouture du réseau structurant de transport en commun.

«Je comprends que le gouvernement puisse avoir des questionnements. On est dans le processus où on explique notre projet, a-t-il réitéré. Tant qu’il va en rester [des questions], on va être un peu dans ce flottement-là. On veut nettoyer le paysage le plus rapidement possible pour commencer à travailler le plus rapidement possible.»

Cela dit, M. Normand ne semblait pas trop inquiet de l’issue de ces discussions. «On a déjà les approbations. Tout le monde s’est engagé à hauteur de 3 milliards de dollars, a-t-il insisté. Les autorisations, sur le principe, on les a toutes. On est dans le processus où on doit avancer avec le projet. C’est légitime qu’il y ait des gens qui se posent des questions et c’est notre devoir et notre responsabilité d’y répondre.»

Une rencontre entre le maire Labeaume et «les autorités gouvernementales» du Québec doit avoir lieu cette semaine, a révélé M. Normand.