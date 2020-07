Pénurie de logements locatifs : les pires chiffres depuis 2003

Au lendemain de la plus importante journée des déménagements de l’année, un organisme qui milite pour le droit au logement dénonce les mesures tardives du gouvernement Legault en matière d’aide au locataire, alors que la crise du logement n’a jamais frappé aussi fort en plus de 15 ans.

Le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) a témoigné jeudi d’un «état alarmant» et d’une situation «très tendue» en matière de pénurie de logements locatifs au Québec.

Le nombre de ménages sans bail au lendemain du 1er juillet est le pire depuis 2003, alors qu’au moins 373 d’entre eux n’ont pas trouvé de toit, dont 182 à Montréal, a-t-on soutenu par communiqué. On compte également 23 ménages sans logement à Longueuil, 34 à Laval, 12 à Châteauguay, 42 à Sherbrooke, 34 à Québec, 17 à Drummondville, 13 dans Lanaudière Sud et trois à Rimouski.

Ce sont des chiffres qui inquiètent le FRAPRU, surtout qu’on ne compte pas les ménages qui n’ont pas cherché à faire appel aux services d’aide. On a déjà dénoté 1350 demandes d'aide aux services d'urgence mis en place.

«Ces chiffres ne tiennent pas compte, non plus, de tous les ménages qui se sont résignés à louer un logement trop cher, qui ont dû accepter une colocation non choisie, ni de tous ceux qui se retrouvent à la rue, entre deux logements, chez des amis, ou qui dorment dans leur voiture, sans avoir contacté les services d'aide», a fait savoir la porte-parole du FRAPRU Véronique Laflamme, par communiqué.

Selon l’organisme, les 1800 suppléments au loyer d’urgence annoncés le 11 juin dernier n’ont été disponibles qu’à la dernière minute, ce qui n’a pas permis à plusieurs de signer à temps pour le 1er juillet. On estime que le gouvernement Legault aurait dû publiciser davantage ses mesures.

Dans plusieurs petites municipalités, «on peut penser que les gens sont passés à travers les mailles du filet et sont à haut risque de sombrer dans l'itinérance visible ou cachée», a également indiqué le FRAPRU.

Au Québec, la norme veut que 30 % des revenus totaux d’un ménage locataire servent à payer le loyer. Aujourd’hui, 195 000 ménages en consacreraient pourtant la moitié ou plus.

En ce sens, le FRAPRU a fortement recommandé au gouvernement le financement de 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires lors de la prochaine année, avec un plan pour prévoir un investissement semblable pour les quatre années suivantes.