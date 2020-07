Retour à la normale... ou presque

Le soccer amateur est officiellement recommencé au Québec. Jeudi, deux équipes féminines de catégorie AA se sont affrontées sur la Rive-Sud pour lancer le bal même si quelques ligues avaient déjà tenu des matchs dans les derniers jours.

Avant le match, les U17 AA du CS Saint-Hubert et les U16 AA de l’Association de soccer de Saint-Lambert se sont rassemblées pour une courte rencontre explicative au sujet des nouvelles mesures mises en place.

Parmi celles-ci, le lavage de mains obligatoire, un court questionnaire, la désinfection des ballons, la distanciation sur le banc et pas de célébrations de groupe.

« C’est sûr que ça n’a pas la même saveur sans les célébrations, mais je pense qu’on va trouver ça drôle dans les premiers matchs. On va se faire des high five dans les airs », a expliqué Florence Breault, de Saint-Lambert.

Peu de différences

Malgré les mesures mises en place, la jeune joueuse estime que ça ne change que peu de choses au déroulement des matchs.

« C’est notre première expérience, mais ça reste qu’on joue un match de soccer normal, mais il n’y a pas de célébrations sur le banc et sur le terrain. »

Et comme on a affaire à des adolescentes, il n’est pas particulièrement difficile de leur faire respecter les règles de distanciation en dehors du terrain.

« On est quand même assez matures pour comprendre et pour nous, c’est seulement un mètre, alors c’est correct », a-t-elle ajouté.

Chapeau !

Le directeur général de Soccer Québec, Mathieu Chamberland, s’était déplacé pour assister au match et il n’en revient pas du chemin parcouru depuis moins d’un mois.

« Les ligues sont parties, je pense qu’on peut dire : “Qui l’eût cru ?” Il y a des moments où on se demandait si on serait en mesure de le faire. »

Pour lui, c’est beaucoup l’affaire des clubs et des associations si les choses se déroulent bien depuis la reprise des activités.

« C’est incroyable de voir le protocole que le club de Saint-Lambert a mis en place. On a travaillé fort pour mettre ça en place, mais je lève mon chapeau aux clubs qui l’implantent.

« Il n’y a eu aucun problème. Les gens posent beaucoup de questions, mais c’est normal. Les clubs ont tellement ramé pour qu’il y ait une saison, c’est fantastique de voir ça. »

Reprise de l’élite

Les choses vont tellement bien que même la ligue élite du Québec va reprendre ses activités alors que la Première ligue de soccer du Québec devrait elle aussi avoir une saison.

« C’est un calendrier comprimé pour la ligue élite, explique Chamberland. On a été extrêmement flexibles, certains clubs veulent étirer la saison et nous serons là pour les accompagner. »

Il n’est pas non plus question qu’il y ait des championnats provinciaux cette année pour faire en sorte que toutes les équipes puissent jouer un maximum de matchs.

« Avec des séries et des championnats, il y a des équipes qui tombent chaque semaine et on ne voulait pas ça cette année. Je pense que c’est la décision logique. »